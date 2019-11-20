立法委員參選人張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸、莊競程、翁美春、陳柏惟與蔡其昌等八人，20日登記前先在台中市選委會會場外造勢。（盧金足攝）

綠營八名參選人展現大台中大團結的氣勢，齊呼「八席全上、台中全贏」。（盧金足攝）

立委參選人蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸、莊競程、翁美春、陳柏惟等八人，20日到台中市選委會登記，展現大團結的氣勢，高喊「八席全上、台中全贏」，期盼台中市民明年1月11日選舉，總統支持蔡英文，立法委員支持這八名捍衛台灣主權、關懷弱勢、重視基層的參選人，蔡其昌強調，香港現在猶如戰場狀況，讓台灣人感到憂心，所以大家要投給顧主權、會做事的民進黨及友黨的八名參選人。

民進黨立委參選人蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、莊競程、翁美春，與無黨籍洪慈庸、台灣基進黨陳柏惟，展現綠營團結氣勢，以「八仙過海」聯合登記，在台中州廳前高喊「顧主權、會做事」，強調要讓八席全上，台中贏，台灣就贏。

蔡其昌表示，台灣自由民主的生活方式，就是可以自己自由的選總統，選自己喜歡的政治人物，可以在任何時間點去議論你喜歡或不喜歡的政治人物，這個就是台灣的民主、自由的生活方式。

蔡其昌強調，台灣現在最重要的一件事，是選出最會做事的政府，找到最會做事的政治人物，我們自我期許，也拿出成績來向所有的鄉親朋友報告，民進黨及友黨在台中所推出的八名立委候選人最會做事、做實事的政治人物。

張廖萬堅表示，孩子就是未來，是萬堅從政的信念，是對台灣未來的付出，看到香港的大學變成戰場，香港的年輕人被逼的走上街頭抗爭，還必須面對被失蹤、被自殺、被封鎖在學校裡面的困境，這讓香港的年輕人怎麼看得到未來。1月11日的選舉非常重要，攸關台灣全體人民的未來，台灣一定要贏。

黃國書強調，這幾天看到國民黨推出的不分區立委名單實在令人憤怒，竟然把挺送中和參加中國國慶的人都列入安全名單裡，台灣絕對不能走回過去保守封建的老路，也沒有重回威權時代的本錢，只有勇敢守護主權才能享有民主自由的空氣。

黃國書表示，要讓所有民進黨推出的候選人都當選，只要台中8席都贏，2020台灣就會贏，代表進步改革的力量能繼續向前，我們會用最好的政績，努力帶領台灣繼續向前行。

何欣純說，擔任立委以來，用心在教育、兒少、產業經濟、民生等議題，提出許多相關修法都已路續上路，對於地方的需求也相當了解，屯區這些年來穩定發展，許多產業界的隱形冠軍都來自於這裡，身為屯區的女兒她感到與有榮焉。

蔡其昌指出，面對中國長年威脅，今年更面臨反送中、一國兩制，香港更像個戰場，顧台灣是重要議題，這是台灣人重要的選擇，顧台灣成為我們台中八名候選人最重要的訴求，把自由民主維持下去，無法接受中國連維尼小熊也不能查詢，這場選舉要捍衛台灣自由民主，把台灣顧好。

洪慈庸認為，台灣一直受到中國打壓，選舉也一直遭遇滲透，從國民黨這次提出的不分區名單便可知，中國如今已經派任代表其利益的候選人準備進入國會，台灣沒有分裂的本錢，抗中勢力應團結。

「這一次的選舉像是在跑馬拉松！」陳柏惟強調，是他的對手卻騎上摩托車，讓他看不到人，長期以來他所面對的對手都來自同一家族，使年輕人有志難伸，因此，陳柏惟強調希望自己可以成為一個新的選擇。

莊競程指出，這場選戰非常重要，是台灣是否能夠守住民主自由的選戰，從前靠著許多先進的革命，才能讓我們能夠自由選舉，如果讓我們的下一代卻又再度需要革命，我們絕對不能讓這種情況發生，希望大家用選票維護台灣的民主自由，投給民進黨以及台中市的8名民進黨的候選人。

翁美春說，這段時間她走遍山城，聽到選民的需求，她會是個最接地氣的民代，希望選民給他機會。

(中時 )