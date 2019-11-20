新北市副市長吳明機（左）與展拓顧問公司董事總經理李鎮宇（右）今在市府舉行簽約儀式。

歷經3次流標的新北市府捷運共構宅「碧潭有約」招標成功，新北市副市長吳明機與展拓顧問公司董事總經理李鎮宇今在市府舉行簽約儀式，李鎮宇表示，將打造2600坪複合型商場，預計明年7月開幕。

位於捷運新店站的碧潭有約捷運共構宅招商案一波三折，樂陞科技公司2014年承租地下1樓至2樓空間作為企業總部，卻因2016年10月爆發證券交易弊案、積欠新北市府租金等爭議，市府2017年8月與樂陞科技解約，後續歷經3次流標，終於招標成功。

吳明機今在簽約儀式致詞時表示，新店地區除了現有的捷運松山新店線，環狀線將於年底通車，2021年安坑輕軌也將通車，加上碧潭水舞、地景藝術幾米月亮、碧潭風景區等觀光人潮，以及新店寶高智慧產業園區、捷運小碧潭站的IKEA、此次招商成功的碧潭有約商場，將帶動地方就業人數與經濟發展。

李鎮宇表示，此次與新北市府簽訂10年營運權，可續約10年，承租碧潭有約捷運共構宅地下1樓至2樓空間，設置碧潭有約生活廣場，預計2020年7月開幕，商場內會有超市、餐廳、文具百貨、多功能教室等各種滿足生活機能的設施，提供當地民眾各種休憩、購物的選擇，未來也將回饋當地里民，提供多功能教室讓居民在周末辦理活動使用。

碧潭有約社區主委丁干城表示，住戶等了10年，終於等到一個好鄰居，期待明年商場完工後，讓社區生活機能更完善，不再有未妥善利用的蚊子館。

(中時 )