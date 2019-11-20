市府以ROT案興建外埔綠能生態園區，推動廚餘發電，為全國首座生質能源發電廠，今年7月起陸續於各區推動生廚餘回收作業。市議員陳清龍20日在議會提出質疑，依據外埔綠能生態園區整建營運移轉案契約書指出，本案本業為廢棄物處理設施(即廚餘處理)，並未要求「生廚餘」，且啟動生廚餘作業送往外埔綠能生態園區，至今仍未發出一度電，浪費公帑與資源，是否有圖利廠商之嫌！

陳清龍指出，契約書中對於「生廚餘」隻字未提，但實際作業上僅能收受生廚餘，一般廢棄物與事業廢棄物的處理依舊無處可去。契約書內容第5章雙方聲明指出，自營運第一年起市府至少交付12000公噸的廚餘、一般廢棄物或一般事業廢棄物，第二年至少交付24000公噸，並且支付處理費用，市府還須自行處理廚餘沼渣、沼液等副產品的去化、行銷推廣，清運處理完的雜質及生活垃圾。

陳清龍抨擊說，為推廣市民將生、熟廚餘分類，而又再花費9950萬元製作97萬個生廚餘回收專用桶回收生廚餘，其所產生的沼渣、沼液、雜質等還要清潔隊再收回做第二次處理，更離譜的是，至今不僅沒有發出任何一度電，卻已增加清潔隊員的工作量，新市府團隊上任也未做調整，持續照前朝作為執行，實令市民懷疑是否涉及圖利ROT廠商。

陳清龍也為環保志工爭取福利，他說，全市各區的環保志工盡心盡力維護市容環境整潔，但目前教育訓練暨業務會報皆只有一天，不足以完善安排課程，若與其花費預算圖利ROT廠商，更應將環保志工的教育訓練、福利等照顧好，要求環保局檢討改進。

(中時 )