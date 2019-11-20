親民黨今（20）日公布不分區立委名單，最大亮點是排名第3的聯電榮譽副董事長宣明智，第4名則是鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤。

宣明智說，他是受到郭台銘的影響而答應出來的，他認為政治是最大的公益，要靠良好的政策推動。宣明智回憶，親民黨主席宋楚瑜15年前曾到他家，待了2小時，希望他當親民黨不分區立委；他當時沒答應，但後來看國家「挺亂的」，盼透過這次機會，為國家盡一份心、多一份參與。

宋楚瑜說明，宣明智是中華民國在新科技領域「教父級」的領導人物，台灣要走出去，必須透過政策，協助高科技產業發展，並將「五缺問題」處理好，跟世界接軌，而這要靠「宣委員」協助好好打拚。

至於在親民黨不分區名單上，第1名是身心障礙者聯盟秘書長、兼民間監督健保聯盟發言人滕西華，第2為現任立委李鴻鈞，而現任親民黨團幹事長陳怡潔，則名列第5名。

(工商 )