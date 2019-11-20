在今天的美國聯邦眾議院聽證會上，與川普同黨的議員先是感謝陸軍中校文德曼的軍旅貢獻，接著質疑他有關川普涉嫌濫權的證詞；同時，白宮及川普支持者也抨擊文德曼的可信度。

文德曼（Alexander Vindman）曾參與伊拉克戰爭，獲頒過勳章，也曾是白宮國家安全會議的烏克蘭高階專家，今天出席眾院民主黨人主導的彈劾調查聽證會。

美國總統川普被指在今年7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，要求對方調查可能參加明年總統大選的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）。此舉若屬實，川普涉嫌濫權。

路透社報導，文德曼在彈劾調查聽證會中表示，川普要烏克蘭調查美國內部政敵，是不恰當的要求。

為回應這番對川普不利的證詞，白宮及川普的支持者對文德曼的可信度和忠誠提出質疑。

文德曼3歲時，全家離開蘇聯，落腳美國。

白宮社群媒體主任兼總統助理史卡維諾（Dan Scavino）在推特（Twitter）發文表示，烏克蘭政府曾3度邀請文德曼擔任國防部長。

他的說法確有其事，但文德曼說，身為忠貞的美國人，他不考慮去任職，還說這很「滑稽」。

川普自己被問到關於文德曼的證詞時，表達出輕蔑之意；他說「我沒見過這個人，我現在知道他（為什麼要）穿著軍裝進去（聽證會）了。」

但共和黨籍眾議員史都華（Chris Stewart）解釋，文德曼在白宮工作時通常穿西裝而非軍裝。對軍官來說，穿軍裝出席國會山莊聽證會是標準作法。

在透過電視轉播的聽證會上，共和黨籍眾議員似乎不想做得太過分，免得激怒有軍旅背景的選民。

共和黨籍眾議員賀德（Will Hurd）在會中說：「文德曼中校，我想我們所有人都同意，您父親做了正確的決定來到美國，我們很高興他這麼做了。」

但過程中一度還是出現緊張狀況。共和黨籍眾議員努尼斯（Devin Nunes）稱呼文德曼為「先生」，被文德曼糾正說「請稱我為文德曼中校」。

共和黨籍眾議員梅多斯（Mark Meadows）認為，批評者可以質疑文德曼的判斷，但應尊重他為國服役的事實。

(中央社)