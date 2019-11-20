台灣民眾黨主席柯文哲20日上午出席「2020 iVoter議題立場記者會」，暢談民眾黨對各項議題的主張，席間媒體問他對東吳大學演講遭學生抗議的看法，柯一派輕鬆表示「每天都在被抗議」，慢慢也習慣「總人口裡有千分之四是精神分裂」，並以癌細胞比喻抗議者，「不一定要把他消滅掉，遇到抗議的人，看看就好了！」

柯文哲說，抗議有兩種，一種是像「恰吉」那類的，不知道他在反對什麼，只是為了搏版面而表演，另一種則是意識形態；他每天都被抗議，早就習以為常，「慢慢的我可以接受，總人口裡面，千分之四是精神分裂」、「你也沒他辦法」。

他還以行醫20多年悟出的道理形容，就像癌細胞一樣，以前對癌細胞是除惡務盡，現在觀念則是除惡「勿」盡，改用電療、化療、標靶，東摸西摸就撐過5年、10年了，搞不好活得還比較久、生活品質較高，遇到抗議的人，就跟癌細胞一樣，不一定要把他消滅掉，看看就好了。

(中時 )