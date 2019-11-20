中天新聞團隊再添一名生力軍！有16年新聞資歷的主播麥玉潔，近來離開待了10多年老東家，加入《中天晨報》新聞團隊，她表示過去在老東家跑過黨政、民生消費、財經等新聞，廣泛接觸各類新聞議題，為期許自己持續進步，她毅然決然來到全新的新聞台接受挑戰。已來中天報到的麥玉潔說，過去工作步調比較慢，中天新聞則是全天候播報新聞，節奏較快，相當有戰鬥力。

中天再添生力軍！主播麥玉潔加入中天新聞團隊。（圖／中天新聞提供）

麥玉潔近來為《中天晨報》做足準備，同時開始調整生理時鐘，原本就是「晨型人」的她說，接任《中天晨報》時段後，須凌晨4點到班，等於半夜3點多就要起床，她已開始調整作息，從晚上11點提早至8點半，和7歲女兒一同就寢，熱愛運動的她也打好如意算盤，下班抓緊時間運動，再接女兒放學，完全沒給自己補眠的機會，笑說：「這樣我晚上8點半左右，應該會開始昏睡。」

曬一身健康小麥色肌膚的麥玉潔，不難看出她對戶外運動的熱衷程度，她透露平常會利用零碎時間打網球、做瑜伽、健身，2年半前朋友的激勵，希望能更健康樂活，開始接觸跑步，從台北市大大小小馬拉松路跑，到彰化田中馬拉松、太魯閣馬拉松、日月潭馬拉松等，幾乎全台「跑透透」，今年10月更首度挑戰「世界六大馬拉松」之一的芝加哥馬拉松，共花5個半小時跑完「全馬」。

人生首個「全馬」挑戰成功，但麥玉潔並不滿意，她事後檢討，認為自己缺乏訓練，到20公里處雙腳出現不適感，改成邊走邊跑，「雙腳非常緊繃，跑得過程很痛苦」。麥玉潔說，儘管跑步的過程相當辛苦，但一路上受到在地人熱情「餵食」甜食，且不論大人、小孩都大聲加油、給予鼓勵，讓她感動不已，目前她把「世界六大馬拉松」列為目標，已參加明年紐約馬拉松抽籤，若抽中將展開自主訓練，一雪前恥。麥玉潔並透露，全新改版《中天晨報》將加入運動樂活元素，分享更多最新運動資訊，歡迎觀眾上《中天晨報》粉絲團留言交流。

(中時電子報)