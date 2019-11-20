民進黨提名嘉義市議員王美惠20日由議長莊豐安、競選總部幹部團、小英之友會理事長黃淑英及黨籍議員陪同，到選委會完成登記參選立委，她說，用父親留下的房子貸款300萬來選舉，是「平民」參政。
立委李俊俋上午10時到市選委會等候王美惠，王美惠10時40分許到選委會，李俊俋為她加油後，因另有要事先離去。
隨後王美惠由競選總部主委黃俊森、副主委徐文志、陳保光、總幹事江熙哲、執行總幹事黃敏修、副總幹事張裕隆，小英之友會理事長黃淑英與議長莊豐安、市黨部主委黃大祐、議員黃露慧、蔡文旭、顧問團團長陳建志及競總青年部青年陪同完成登記，展現團結氣勢。
王美惠說，她的財產申報很簡單，用父親留下的房子貸款300萬當作競選經費，是平民參選，很多人看到她認真努力，贊助她掛看板，她要節約開銷，才不會負債。
王美惠說，作為政治人物都應該問自己，我們應該留什麼價值與環境給下一代，她沒有特殊身分背景，就靠在基層打拼，從助理、議員到參選立委，代表著「階級流動，世代翻轉」的民主精神。
王美惠離開選委會時，巧遇前往登記的市議員戴寧，2人握手互相加油，2人的競選團隊都各自高喊「凍蒜」，比人氣、比聲勢。
(中時 )
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