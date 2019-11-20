24歲陳先生經過針灸治療激痛點，不但不痛了，但肌力回復了。（馮惠宜攝）

台中24歲陳先生為了保持體態，積極重訓，未料日久後竟肩、背、大腿、臀部都會酸痛，甚至肌力下降，嚴重時甚至出現撕裂痛，後來透過中醫針灸治療激痛點開肌肉打結處，讓他可以重新規律健身了。

中國醫藥大學附設醫院中醫針灸科主治醫師楊潤指出：近年運動風氣盛行，大量民眾投入球類、健身、慢跑等運動的行列。但許多人運動久了漸漸發現一些運動傷害開始纏繞上身，包括：肌肉疼痛、身體緊繃、關節活動越來越卡等症狀。其實這些都與遍佈全身的「激痛點 (trigger point)」有很大的關係。

楊潤指出，激痛點是中醫所謂的「筋結」或「氣結」，成因多為肌肉過度使用與長時間姿勢不良所造成。使肌纖維收縮緊繃，形成一個類似「打結」的循環障礙區域，引起發炎進而產生疼痛。用手觸診可發現因緊繃而變成條索狀的肌肉中，有局部顆粒狀且按壓會引發劇烈疼痛的部位，就是激痛點存在的地方。

他指出，激痛點對肌肉影響非常多，包括肌力、爆發力與肌耐力的下降，還有柔軟度與關節活動降低，甚至運動平衡、協調能力減退，嚴重者還會造成姿勢與骨架異常變形。

而透過針灸治療激痛點，是直接用針灸針去「打開」這些肌肉「打結」的地方。治療後可以降低肌肉疲勞與疼痛感、放鬆緊張肌纖維、改善身體血液循環、 降低運動傷害程度、促進肌肉活性、提升運動表現、改善關節活動度。

而陳先生透過針灸治療激痛點，加上適時、適量和確實做好運動後舒緩動作，現在又恢復天天重訓，他也表示，感覺不但不痛了，肌力回復了。

(中時 )