中山區議員第一高票楊石城，懷疑有人在網路以惡質手法打擊他選情。（吳康瑋攝）

不滿遭抹黑！登記參選立委的基隆無黨籍議員張耿輝、國會政黨聯盟議員楊石城，兩人不滿有網友基隆在地臉書社群，以不實言論分別影射「搓圓仔湯」、「炒地皮」，忍無可忍向警方報案，提告違反選罷法、妨害名譽，要揪出造謠網友，遏止假訊息歪風。

立委選戰倒數，各式耳語流言滿天飛，打出「無色覺醒」口號，標榜無黨無派、民意覺醒的議員張耿輝，挾著去年市議員第一高票，這次捲圖重來，率先登記參選立委，卻發現有網友謠傳他「為了選舉與妻子離異」、「張已經被摸頭不會參選」。

張耿輝表示，自從宣布參選後以「行動總部」專車展現行動力，仍然深受不實言論中傷抹黑說他「被搓圓仔湯」，企圖影射打擊他參選，正式登記參選後造謠「摸頭說」仍不間歇，讓他忍無可忍，決定到派出所對網友提告，希望還一個乾淨選風。

無獨有偶，本屆立委囊括2萬票落敗、今年再戰立委的楊石城，昨天發現有人在社群留言指他「暴利三千萬」、「炒地我最行」，讓楊氣憤說，有人用這種卑劣的手法在攻擊他，完全不是事實，還問海吉市是誰的地？查看看就知道，還說若有誰轉貼訊息，也會一併提告。

楊石城表示，國會政黨聯盟這次沒有總統參選人，黨主席悟覺妙天總統力挺韓國瑜，呼籲韓粉政黨票投給國政聯盟，讓讓第三勢力在藍綠之間可以制衡監督，至於這4年藍綠做得如何，基隆人看得很清楚，還要選只會上電視的立委嗎。

最早對網友提告的苦主，為國民黨立委參選人宋瑋莉，月初她不滿網友在臉書留言影射她「搓圓仔湯」、「基隆母親﹖母你X」等造謠文字進行網路霸凌，認為此風不可長，截圖向法院提告加重誹謗罪。立委蔡適應也譴呼籲乾淨選舉，譴責各種不實造謠。

(中時 )