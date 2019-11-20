美國參議院19日通過力挺香港反送中抗爭的《香港法案》，引起北京不滿，從中央到港府異口同聲指責美方此舉是外部勢力幹預香港事務，除了表示強烈抗議與譴責外，並嗆若美方一意孤行，陸方必將採取有力措施予以堅決反制。

大陸外交部發言人耿爽20日就美參院通過《香港人權與民主法案》表示，該法案罔顧事實、公然插手香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。耿爽表示，香港5個月以來持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重危害公眾生命和財產安全，並嚴重挑戰「一國兩制」原則，故香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是儘快止暴制亂，恢復秩序。

耿爽也強調，美方立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉大陸內政，以免引火焚身；如果美方一意孤行，陸方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）發表聲明表示，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手美國國會和一些政客卻打著「人權」、「民主」的幌子，明目張膽為「反中亂港」和暴亂分子撐腰壯膽，並再次警告美方，必須立即停止危險的「玩火遊戲」，終止推動有關涉港法案的後續程式，否則必將自食其果。

香港特區政府透過新聞公報指出，《香港法案》不僅毫無理據，更會損害香港和美國雙方的關係和利益，並指出今年6月至今的示威、遊行和公眾集會，當中很多均演變成暴力違法活動，警方有法定責任維持公共安全及公共秩序。

公報除了指出外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務之外，並指出《基本法》賦予香港的獨特地位，非任何其他國家單方面施予，香港與世界各個交易夥伴包括美國因而建立了互惠互利的合作關係，美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。

(中時電子報)