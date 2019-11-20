國民黨總統參選人韓國瑜再被周刊踢爆，曾在大安森林公園對面巷內的「幸安名廈」社區擁有樓中樓豪宅，該房產卻不在日前韓國瑜競選辦公室公布韓國瑜夫婦在台6間房產資訊中。民進黨立委王定宇今在臉書表示，這棟隱匿的樓中樓豪宅研判是韓氏夫婦真正自住的地方，為避免先前稱購入的其他豪宅自住說法，只好又說謊。

針對近來韓國瑜夫婦房產頻頻曝光，韓競辦上週五召開記者會，公布韓國瑜夫婦從1993年到2019年包括台北4間、雲林2間及加拿大1間共7間的房產資訊，周刊接獲爆料，發現韓夫婦曾居住的「幸安名廈」社區卻不在韓競辦公布的房產資訊清單內。

「誠實，很難嗎？」王定宇表示，韓競辦剛開完的韓國瑜房產記者會，已經被捉了一堆造假的數據，現在竟然還有一棟位於台北超級黃金地段仁愛路的樓中樓，到底為什麼愛說謊？

王定宇判斷，韓國瑜夫婦隱匿這棟樓中樓豪宅，是因為這裡才是真正自住的地方，這棟曝光會讓買入其他豪宅是為了自住的理由不成立，所以只好又說謊，也只好韓夫婦都不出席說明自己購買房地產的記者會，把說謊的責任，就留給被打臉團滅的發言人群承擔。

(中時 )