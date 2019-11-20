理大案女高中生被捕 今晨獲釋 12:282019/11/20 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為當時前往協調理大衝突的一群中學校長（圖／葉建源臉書）） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 18日捲入香港理工大學包圍衝突的台灣籍戴姓女高中生，稍早陸委會發布訊息，指戴姓學生凌晨已完成相關程序獲保釋，目前已平安返家。 戴性學生19日凌晨隨示威者離開校園時遭到逮補。陸委會昨日下午發布聲明確認此事，陸委會接獲消息後，駐港辦事處隨即與戴姓學生取得聯繫，不過戴姓學生由於在慌亂中遺失手機，導致無法持續聯絡。駐港辦事處也持續依戴母提供相關資訊，積極協助並與戴母保持密切聯繫。並已協助家屬委請律師，在昨日下午1時陪同家屬赴葵涌警署，希望協助當事人獲釋。 (中時 ) #學生 #戴姓 #陸委會 #辦事處 #發布 也許您會感興趣 推薦閱讀 活化學生社會住宅 可出租或作都更中繼宅 04:092019/11/17 財經要聞 港警發布消息 稱不排除實彈還擊 01:452019/11/18 兩岸 陸委會沒卡春節加班機？劉結一：希望說到做到 12:002019/11/18 兩岸 駐京辦賓館傳鼠疫？ 黑龍江駐京辦：已解除隔離 13:552019/11/18 兩岸 國際學生連3年下滑 川普政府不認反移民影響 16:032019/11/18 國際 香港理大成圍城 台籍女高中生受困校內 22:012019/11/18 兩岸 18歲以下學生不拘捕 百名學生離開理大 08:272019/11/19 兩岸 台生受困香港理大 陸委會證實：已遭港警逮捕 15:592019/11/19 兩岸 台女高中生遭逮 陸委會協助處理 04:102019/11/20 兩岸要聞 勞動契約原則發布 勞長：不要因為新興經濟剝削勞動權益 09:592019/11/20 生活 兩岸熱門新聞 香港保安局長︰近900名理大「自首」者 全以暴動罪拘捕！ - 兩岸 美新版香港法案趨嚴 可制裁特首林鄭月娥 - 兩岸 「最絕望一役」港理大脫逃者：水炮下滿校園慘叫 - 兩岸 理大案女高中生被捕 今晨獲釋 - 兩岸 理工大學再撤出數十人 僅剩約20人堅守 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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