18日捲入香港理工大學包圍衝突的台灣籍戴姓女高中生，稍早陸委會發布訊息，指戴姓學生凌晨已完成相關程序獲保釋，目前已平安返家。

戴性學生19日凌晨隨示威者離開校園時遭到逮補。陸委會昨日下午發布聲明確認此事，陸委會接獲消息後，駐港辦事處隨即與戴姓學生取得聯繫，不過戴姓學生由於在慌亂中遺失手機，導致無法持續聯絡。駐港辦事處也持續依戴母提供相關資訊，積極協助並與戴母保持密切聯繫。並已協助家屬委請律師，在昨日下午1時陪同家屬赴葵涌警署，希望協助當事人獲釋。

(中時 )