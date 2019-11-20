受韓團藝人纖細身材影響，許多青少年也開始追尋大眾對美的特定標準。一名16歲的少女因被爸爸嫌胖，開始搜尋各類減重方式，模仿國外模特兒的棉絮減重法，一年吞下一整條棉被，家中的衣服也千瘡百孔。肚子痛送醫後，才發現腸子已經堵塞。

根據2018年少年減重認知行為調查，台灣約有21.6％少年少女體型正常卻減重。另有1％少年少女體型過輕卻仍減重。前述16的少女就屬於前者，BMI雖然只有18.8，卻仍覺得自己太胖。

收治這名案例的馬偕醫院小兒胃腸科主治醫師、兒科醫學會常務理事李宏昌表示，少女先前肚子痛了2個月，腹痛加劇，且經常吐出黃色、綠色的東而就醫。醫師進行超音波檢查，發現腸阻塞，做腹腔鏡時取出一團團異物，才發現是棉絮塞住了腸子，且無法透過開刀解決。

安排少女住院後，少女的家人整理衣物時發現，少女房間許多衣服都破了，棉絮散出來。追問之下，才得知少女因為爸爸形容她「小腿太粗」，而感覺自己很胖。

雖然少女屬於正常體重，卻仍為了達到理想標準，模仿國外模特兒的減重偏方。不僅一年吃掉一整條棉被，圍巾邊邊的棉絮也被剪下吞進肚子裡。醫師提供瀉藥後，少女排出了一團團的棉絮，情況才獲得改善。

李宏昌表示，許多青少年都以偶像作為審美標準，卻不知道正確的減重方式。減重最重要的是正確吃、適當運動、充足睡眠。其中，飲食控制又比運動來得更重要，民眾可參考國健署「我的餐盤」概念，控制熱量的同時，也攝取充足的養分。

(中時 )