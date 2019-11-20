桃園市議員黃婉如去年參加市府舉辦的國慶升旗典禮，因藻礁保育人士上台抗議，黃婉如和制止的警方發生拉扯，事後遭以妨害公務送辦。桃園地方法院審理後，判決黃婉如4個月有期徒刑。

檢方調查，黃婉如見到抗議人士上台，因警方打算強勢驅離，黃以徒手、腳踢的方式攻擊桃園市刑事警察大隊陳姓小隊長，造成其右手臂、小腿挫傷。檢方偵訊時，黃否認攻擊員警，不過因為蒐證畫面明顯看出黃有攻擊員警，因此桃園地檢署今年8月依照妨害公務罪嫌將其起訴。經法院審理後，判決黃4個月有期徒刑，全案仍可上訴，或者易科罰金。

法官認為，黃婉如身為民意代表，本應比一般民眾更為了解警察執法人員須依法執行職務之立場，卻因陳抗活動一時無法控制情緒，而對依法執行職務之員警施強暴，對國家公權力之威信造成損害，漠視警察依法執行命令之公權力，考量黃妨害公務危害非輕，黃還衹圖卸免刑責，因此給予4個月有期徒刑。

(中時 )