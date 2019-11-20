國民黨提名台東縣區域立委參選人台東縣副縣長張志明今天完成登記。（莊哲權攝）

國民黨提名台東縣區域立委參選人張志明今天上午在縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、台東縣議長吳秀華、台東市長張國洲及多位縣議員人陪同下完成登記，展現藍軍大團結，張志明呼籲大家站年來下架民進黨，下架英系立委。

張志明今天在競選團隊及支持群眾簇擁下，前往台東縣選委會完全立委參選登記，群眾高呼口號：台東志明、打拚台東、張志明「凍蒜」。

對於外界指他是外地人，張志明說，如1個人愛台東、喜歡台東、樂在台東、工作服務都在台東，都不算愛台東，那當了8年立委的人，如果嘴剩下的只是「台東子弟」，那是台東的悲哀。

縣長饒慶鈴說，台東要更壯大，絕對不能侷限生於台東的才是台東人，這幾年有太多不是出生台東但愛台東的人，像嚴長壽等因為認同台東而成為台東人，一定要選志明的第2個原因是他行政經驗豐富，歷任台東縣教育局長花蓮教育局長及副縣長，人生重要公職幾乎都在台東，熟悉縣政到中央，更能幫助台東縣政府。

前縣長黃健庭幫助張志明宣誓4會4不會，志明會 專心問政跟服務，不會整天上政論節目當名嘴賺外快；志明會 把立委的任期做好做滿，不會心裡想著別的職務，半路跑去參選；志明會認真為台東人爭取最大權益，不會只顧自己所屬政黨的利益；志明會真心幫助饒慶鈴縣長，不會扯縣府的後腿跟割稻尾 。

(中時 )