國民黨提名台東縣區域立委參選人張志明今天上午在縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、台東縣議長吳秀華、台東市長張國洲及多位縣議員人陪同下完成登記，展現藍軍大團結，張志明呼籲大家站年來下架民進黨，下架英系立委。
張志明今天在競選團隊及支持群眾簇擁下，前往台東縣選委會完全立委參選登記，群眾高呼口號：台東志明、打拚台東、張志明「凍蒜」。
對於外界指他是外地人，張志明說，如1個人愛台東、喜歡台東、樂在台東、工作服務都在台東，都不算愛台東，那當了8年立委的人，如果嘴剩下的只是「台東子弟」，那是台東的悲哀。
縣長饒慶鈴說，台東要更壯大，絕對不能侷限生於台東的才是台東人，這幾年有太多不是出生台東但愛台東的人，像嚴長壽等因為認同台東而成為台東人，一定要選志明的第2個原因是他行政經驗豐富，歷任台東縣教育局長花蓮教育局長及副縣長，人生重要公職幾乎都在台東，熟悉縣政到中央，更能幫助台東縣政府。
前縣長黃健庭幫助張志明宣誓4會4不會，志明會 專心問政跟服務，不會整天上政論節目當名嘴賺外快；志明會 把立委的任期做好做滿，不會心裡想著別的職務，半路跑去參選；志明會認真為台東人爭取最大權益，不會只顧自己所屬政黨的利益；志明會真心幫助饒慶鈴縣長，不會扯縣府的後腿跟割稻尾 。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。