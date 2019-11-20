長期關注社福補助合理性的監委陳小紅、王美玉，歷經2年調查提出10大項意見，促請行政院敦促所屬機關全面盤點與檢討，以建立可長可久的社會福利制度。陳小紅說，政府的社福支出過度注重「現金給付」，常以身份別發放津貼，其實背後顧及的是選票考量，甘做「聖誕老人」，然而卻潛藏債務，恐債留子孫。

監委陳小紅說，107年社福支出高達4907億元，占中央政府總預算的四分之一，更是各項政事支出首位，包含中低收入戶補助、社福保險、福利服務與各式津貼，其中「社福保險支出」又占社福支出的7成，出現嚴重傾協現象。

陳小紅表示，政府大砍軍公教年金，每年省下200億元，把這筆錢用來撥補連年虧損的勞保基金，隨著老齡化、少子化，社福保險只會逐年增加，而補助也缺乏排富條款或排富門檻過低，制度設計未符合公平正義，延伸出「社福幽靈人口」，因此建議良好的社福政策要「去身分」、「去性別」、「去階層」。

陳小紅說，尤其老農津貼未能隨國民年金保險的開辦而落日，成為政黨每逢選舉競相加碼的「福利政見」，每年核付500億元即是最佳例證。選舉到了又喜愛開支票，這兩年重頭戲之一，因應公托不足，政府力推育兒津貼，然而學者研究發現對生育率並無顯著效果。

監委王美玉也說，現今很多社福政策為「中央請客、地方買單」，但地方也有原先的福利支出，實際執行常有「中央先喊政策、地方疲於招架」等狀況，尤其台灣財政有很多資源集中在六都，其他縣市預算卑微，困境重重。

調查報告也剖析社福實際支出，發現政府注重「現金給付」勝過「實物給付」，陳小紅指出，政府時常以身分別發放津貼，甘做聖誕老人，然而怎麼可能無止盡做下去；政府因人力有限，委請NGO協助，前20大的NGO需配合行政單位才能得標，因而被政府收編。

監委王美玉也說，社福預算支出淪為給錢而不是給服務，政府過度倚重外包NGO的「購買式服務」，降低社福政策專業度，淪為審核報銷作業，失去監督功能。她提醒長照基金預計在2027年面臨收支平衡，政府需提早因應。

(中時 )