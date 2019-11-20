國中生黃小弟身高174公分，體重卻達95公斤，入學檢查時發現尿糖，且皮膚、脖子及腋下都發黑。許多家長都認為，孩子養的白白胖胖才有福氣，但醫師提醒，過重的孩子，出現三高的機率較高，家長不可不慎。

根據教育部2017年體位資料顯示，近幾年來台灣國小、國中生的過重及肥胖比例持平，維持在3成左右。其中，2017年共有27.6％國小生過重及肥胖，29.5％國中生過重及肥胖。

以黃小弟為例，平時經常攝取高熱量飲食，且鮮少運動。收治他的馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師丁瑋信表示，黃小弟剛入學時進行全身檢查，經尿液篩檢發現尿糖。轉介至門診後，醫師發現他膽固醇、三酸甘油脂都偏高，且因胰島素阻抗造成黑棘皮症，皮膚、脖子及腋下都發黑。

黃小弟年紀輕輕就罹患糖尿病、高血脂，自己看到檢查結果也嚇了一跳。醫師安排營養師、腸胃科醫師介入後，為他進行體重管理。在黃小弟的配合下，他的體重在2年間成功由95公斤減至65公斤，瘦了30公斤，糖化血色素也從9.9降至正常值5.8。

丁瑋信表示，不論是大人或小孩，不健康的生活型態都能導致過重或肥胖。各國兒童過重、肥胖比率約落在2至3成間，台灣則高達3成，高於其他亞洲國家。因此，兒科醫學會2017年起與國健署合作推出兒童肥胖防治實證指引手冊，民眾可上網查閱參考。

(中時 )