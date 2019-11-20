參選台中市立委第1選區的林佳新今天由張清照、國民黨台中市黨部主委顏文正、立委沈智慧、市議員沈佑蓮等人陪同登記。（盧金足攝）

參選台中市立委第1選區的「最強菜販」林佳新，20日由議長張清照陪同登記，林佳新說，謝龍介宣布不退出不分區，大家團結一心，紛爭落幕，靠兩隻腳拚選票，張清照表示，林佳新勇氣十足，來清水打這戰，全力支持。

林佳新今天由張清照、國民黨台中市黨部主委顏文正、立委沈智慧、市議員沈佑蓮等人陪同登記。

林佳新表示，走遍選區，握到每一雙手，爭取支持，都要向前衝，大家全力以赴，對國民黨不分區名單，台南市議員謝龍介宣布不退出不分區，大家團結一心，一切紛爭落幕。

對於23日國民黨總統參選人韓國瑜來台中的行程，是不是會到他的競總站台，林佳新說，尊重黨部規畫，「韓市長關心我，佳芬姊國外也常聯繫」，有沒有韓市長站台都是一條心，選戰最後兩個月，靠兩隻腳和誠懇的心，向選民訴求感情與熱血。

張清照說，林佳新勇氣十足，來清水打這戰，我們全力支持。

(中時 )