前行政院長張善政陪同立委吳志揚登記參選。（甘嘉雯攝）

國民黨副總統參選人張善政20日陪同桃園市第二選區立委參選人吳志揚到桃園市選委會登記，對於蔡政府說台商回流現在是真的進行式，但「當初的訴求是什麼？台商的資金要回流，前兩天是立法院知道是零，不要混淆視聽」，桃園市長鄭文燦表示，張善政的說法，證明他這個行政院長當的很沒有到位，因為並非錢一次匯進來。

台商回流部分，蔡政府說，現在是真的進行式，張善政說，蔡當初的訴求是什麼？台商的資金要回流，前兩天在立法院知道是零，「她不要混淆視聽」，台商回來投資，當然希望他們的資金帶回來，但現在海外投資台灣這個數字，在全世界是倒數的。

鄭文燦表示，張善政前院長做過行政院長，他應該瞭解每一個台商回流的申請案都是經過多方面的審查才確定下來，一般來說是以3年為期來設廠，所以當然資金會逐步到位，這個不是說一次把錢都匯進來，才開始設廠，這個是基本常識，「我覺得張善政的說法，證明他這個行政院長當的很沒有到位」。

(中時 )