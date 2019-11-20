農委會今年3月與菲律賓簽下合作協定，在菲律賓碧瑤設置洋菇示範農場，提供台灣洋菇的栽種技術、設備及菌種，幫助菲律賓香菇產業發展，經過半年的努力終於在昨日（19）完成首次採收，農委會副主委黃金城也率團參與見證。

農委會指出，台菲的洋菇合作是政府為落實農業新南向政策的一環，今年3月簽下協定後，台菲洋菇示範農場在6月份完成菇寮以及設備建置，8月份進行堆肥製作，9月台灣的洋菇菌種成功輸出菲律賓並完成接種，終於在昨天完成首次採收。

農委會國際處副處長林志鴻表示，菲律賓的洋菇市場需求大，但該國產能不足，造成仰賴進口價格偏高，因此透過這次合作協助菲律賓的洋菇產業發展，也盼能為台灣開拓農機以及洋菇等相關設備器材的市場。

林志鴻指出，未來農委會將持續與菲律賓合作，進一步將洋菇示範農場的栽培技術及菇寮，推廣至菲律賓其他地區，另外菲律賓也表達對我國的花椰菜、青花菜及甘藍等作物有濃厚興趣，盼未來也能持續合作。

不過農業技術的轉移，容易引發影響我國農民權益的聯想，林志鴻表示，這次輸出菲律賓的洋菇，事實上為台灣30年前所研發的菌種，且在台灣的產量小，應不會造成影響，至於菲律賓有興趣的葉菜類作物，農委會也會審慎評估，會避開目前國內的品種，確保台灣的農業發展。

(中時 )