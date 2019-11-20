未見學姊。（楊漢聲攝）

台灣民眾黨所提名的台東縣區域立法委員參選人陳允萍，20日上午在台東民眾黨發起人蔡壁如的陪同下掃街，但卻未見「學姊」黃瀞瑩，蔡璧如解釋學姊因不敢搭乘國內線飛機，所以改搭火車，會在陳允萍登記時現身陪同。

蔡壁如表示，一直以來台東立法委員的席次都是藍綠分治的局面，台灣民眾黨這次提名陳允萍參選台東縣區域立法委員，除了看中他在台東基層默默耕耘服務，同時也被他持續服務台東鄉親長達27年不間斷的精神所感動。

除了陪同民眾黨所提名的立委參選人登記外，蔡壁如強調，希望能提升民眾黨在台東的能見度，進而拉抬民眾黨政黨票，目前較擔心民眾黨曝光率不足，有做了一些柯文哲的旗幟，店家能夠幫忙插旗，讓大家能夠來了解民眾黨。

陳允萍表示，在這27年來，全台東包括2個離島等16個鄉鎮他全部跑透透，真正深入台東民間各個角落，這樣的歷練讓他深刻體會到，台灣藍綠2黨20餘年來的政治算計與人謀不臧，正是台東落後西部地區30年以上的根本原因。

給民眾藍綠政黨之外的另一個選擇，陳允萍強調，他的參選希望給民眾多一個選擇，他會盡心服務每一個需要幫助的人，以這種精神去服務台東及全國任何一件需要關心的事，這也是民眾黨以民眾為本的成立宗旨。

(中時 )