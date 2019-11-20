中山大學政治所特聘教授廖達琪20日舉辦「2020 iVoter議題立場記者會」，公布各政黨對各項重大議題的立場，供選民投票諮詢參考，團隊指出，目前已有11個政黨填回公共政策立場，最早回覆的是一邊一國黨、台灣民眾黨，但執政的民進黨尚未填答，是唯一沒有回應的主要政黨。

iVoter研究團隊主持人廖達琪指出，2020的iVoter立場測驗邀請各政黨及立委候選人填答25項公共政策立場，現已有11個政黨填回，另外時代力量、親民黨均已承諾要填，但執政的民進黨至今仍無回應，而2016年，民進黨雖由黨工填答，但拒絕公開政黨立場。

立委候選人部分，因目前尚在登記，各區人選未確定，現在只有1人填答完成，iVoter團隊表示，未來將持續邀請政黨及立委候選人填答議題立場問卷，提供網路使用者投票參考，參與iVoter測驗的網路使用者也可參加抽獎，獎項包括iPhone 11、Switch等3C用品，盼吸引更多年輕族群注意。

最早填答的台灣民眾黨立場經過系統分析，兩岸關係偏向保守謹慎，經濟發展偏向右派，在2016年的iVoter議題立場測驗時，從來沒有政黨落在這個象限位置；受邀參加記者會的民眾黨主席柯文哲則說，目前為止民眾黨還沒有統合的政策立場，針對不同議題與不同政黨皆有合作空間，比政策更重要的是價值，任何政策都應回歸專業與民意，不能對人民鬼扯。

中山大學政治所所長劉正山、東海大學政治系教授沈有忠、高中公民老師黃益中均出席這場記者會，黃益中還實測使用iVoter系統，對於iVoter多年耕耘，終於今年將編入高中公民教材表示肯定。

iVoter起自於2010年，致力於建置投票諮詢系統，讓選民透過填答議題立場，配對符合的政黨或參選人，今年更首度結合ThunderCore區塊鏈技術，增加資料的安全可信度，讓意見調查更公正公開。

(中時 )