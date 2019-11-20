台塑一名60歲宋姓員工10日獨自駕車到屏東登山後失聯，當地民眾與警消連日搜救都未發現蹤跡，今天上午他現身全身毫髮無傷在來義鄉和春日鄉交界的七佳溪河床被來義鄉民發現獲救，他表示只靠啃芒草根與溪水度日，讓當地村長直呼奇蹟出現，完全是祖靈保佑。

宋姓男子10日駕車到屏東登山，當天晚上沒回家，家屬就向消防局報案，警消出動找人，親友也一起協助在屏東笠頂山、春日鄉力里山和北大武山登山口找人，都沒有找到，過程中，還有一名協助尋找的排灣族原住民傳出失足受傷。

宋男對搜救人員表示，他是登來義鄉南和村的大武藏山，車子就放在登山口，但上山後馬上就迷路，於是四處找路，但只帶了一天的糧食，糧食吃完後，就靠喝啃帶有甜味的芒草根與溪水維持體力。在失蹤第三天時，曾經見到搜救人員，但是他揮帽大喊，卻沒被發現，加上手機沒電，只好自己繼續尋找出路。

最後送男只好沿著溪谷往山下走，直到清晨意外在來義鄉和春日鄉交界的七佳溪河床被上山工作的來義鄉民發現，立刻把他帶下山，宋男意識仍然清楚，體力與精神都不錯，身上沒有明顯外傷，讓警消直呼奇蹟。來義鄉南和村長陳文山獲知後也直說是祖靈保佑

(中時電子報)