中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室20日發表聲明，對美國參議院通過「2019年香港人權與民主法案」表示極大憤慨和強烈譴責。大量事實表明，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手。

中聯辦聲明指出，美國國會和部分政客不顧中國政府的強烈反對，一而再，再而三地粗暴插手香港事務，干涉中國內政，一意孤行通過有關涉港議案，我們對此予以嚴厲譴責。大量事實表明，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手。面對香港社會希望止暴制亂、恢復秩序的最大民意，美國國會和一些政客卻打著人權民主的幌子，明目張膽為「反中亂港」和暴亂分子撐腰壯膽，充分暴露了這些人的虛偽嘴臉和企圖把香港持續推向動盪深淵、遏制中國和平發展的險惡用心。

聲明說，近日香港極端激進分子全面升級暴力。在這樣的嚴峻時刻，美國一些人竟然蓄意美化暴力犯罪、美化恐怖行徑，公然為暴力違法分子背書，這種顛倒黑白、混淆是非的做法，是赤裸裸地與國際社會共同遵循的正義和良知為敵。

聲明強調，包括廣大香港同胞在內的全體中國人民堅決反對有關涉港議案，香港保持繁榮穩定也符合美國人民和世界各國人民的利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護「一國兩制」，堅決反對任何外部勢力干預香港事務。「我們再次警告美方，必須立即停止危險的『玩火遊戲』，終止推動有關涉港法案的後續程序，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果」。

(中時 )