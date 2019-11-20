香港理工大學內外對峙持續，警方包圍理大今日（20日）已邁入4天，香港保安局長李家超今早表示，與理大事件相關而向警方自首的人，至今有近900人，其中約300人是18歲以下，18歲以上約有500至600人。會全部以暴動罪拘捕。他呼籲在理大校園內的任何人盡快和平有序向警方自首。

明報報導，李家超表示，昨日警方在各區拘捕730人，涉及不同罪行。他說，對於離開理大自首的人，會全部以暴動罪拘捕。他指出，法律條文很清晰，無論非法集結起初的目的及意義為何，如果集結的人有破壞社會安寧的行為，集結已成為暴動罪。警方在拘捕後會進行調查，律政司會仔細研究相關證據。他強調，「任何人犯了法，都要負上法律責任」。

他說，政府的目標是盡快和平有序解決事件，政府、警方及教育界、宗教、法律、醫護及社工等各界均努力希望在理大的人向警方自首。他表示，理大校園內發生多宗火警，多處被焚燒，而校內有不同武器及腐蝕性液體、危險品及有毒性的物品，勸喻如任何人需要醫護照顧，盡快向警方求助。

李家超指出，警方今日將會控制並重開周邊道路的交通，配合不同部門清理路障，致力重新控制紅隧天橋，開通紅隧的交通。

(中時 )