國民黨立委參選人李永萍上午完成登記。（王揚傑攝）

立法委員選舉登記今（20日）是第3天，國民黨新北市第12選區參選人李永萍、第4選區陳明義、第5選區黃志雄、第11選區羅明才於上午11時左右，先後抵達新北市選委會辦理登記，4人彼此加油、勉勵，相約一起選上第10屆立法委員，進入立法院當同事。

李永萍說，她的選區七星區重點是觀光，包括北海岸、東北角，而觀光最重要的是交通問題要解決，這兩大問題她最需要解決。此外，新北市升格到現在9年，台北市人均分到的錢是新北市的兩倍，過去4年民進黨占據了新北市絕大部分席次，而且還拿到中央政權，結果對新北市對人均預算的提升毫無貢獻，如果再給民進黨執政，新北市還有希望嗎？

上午完成登記的參選人包括第2選區民進黨林淑芬、第3選區無黨籍李翁月娥、第4選區國民黨陳明義、第5選區國民黨黃志雄、第7選區民眾黨吳達偉、第8選區國民黨邱烽堯、第9選區國民黨林德福、維新黨陳愷寧、第11選區羅明才、第12選區國民黨李永萍、、無黨籍周武榮。

(中時 )