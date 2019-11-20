演藝圈「銀色夫妻檔」許志安、鄭秀文，今年4月遭逢最大婚姻危機，許志安與小他22歲的港姐女星黃心穎在計程車內激吻影片曝光，不倫戀造成毀滅性傷害，許志安公開落淚道歉後被正宮心軟回收，黃心穎則全面停工換角，傳神隱避風頭，直到11月終於浮出水面發聲，透露先前拍攝的新戲最終完整播出，本以為黃心穎演藝路處境會就此好轉，沒想到一眨眼她慘遭電視台整治，幾乎可確定沒翻身的可能性。

黃心穎自「安心出軌事件」後神隱數月，一度被傳已懷許志安小孩，在美國安胎並等著結婚，而她事後打破沉默在IG貼文，卻不是回應此事，而是透露出事前拍攝的最後一部戲《牛下女高音》，最終在沒刪減她戲份的情況下上映，還成了台慶劇，外界多認為嗅到一絲黃心穎復出鋪路的味道，沒想到情況急轉直下。

港媒報導，原本要在今晚登場的TVB台慶夜，同時將公布下個月25日頒獎演禮的入圍名單，如今有重大改變，台慶夜從直播改為事先錄製，且延期到明年1月11或12日才播出，而今年TVB製播出多齣夯劇，其中黃心穎主演的《牛下女高音》收視、人氣不俗，然她因「安心出軌風波」遠赴美國避風頭，無線台不顧她在戲劇中的表現，直接不讓她入圍相關獎項，過程中黃心穎也被禁止參加宣傳，電視台猶如完全無視她，程度可謂「永不超生」，復出之路遙遙無期。

(中時電子報)