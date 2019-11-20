新北市觀旅局長張其強今天上午在市政會議獻獎新北市長侯友宜。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

泰國權威旅遊雜誌「Now Travel Asia」每年經過75萬讀者進行網路票選，選出年度優異觀光產業相關業者並頒發獎盃，今年移師新北市舉辦，新北市獲頒亞太最佳旅遊目的地獎（Asia-Pacifics Top Travel Destination），日前由副市長吳明機出席領獎，是全台唯一獲獎縣市。

新北市觀旅局長張其強今天上午在市政會議獻獎，新北市長侯友宜表示，感謝觀旅局同仁努力，希望未來能再創佳績，不僅在亞太地區獲獎，更要朝世界旅遊獎項努力。

觀旅局表示，新北市幅員廣大，山海觀光資源豐饒，近一年來，除了打造觀光新品牌「青春山海線」串連從淡水到三貂角的旅遊景點，及兼具歷史人文特性的台灣朝聖之路「淡蘭古道」外，並結合地方創生、綠色旅遊，鼓勵更多的年輕人返鄉投入，此次獲得亞太最佳旅遊目的地獎，不僅展現新北的觀光軟實力，也將吸引更多國際觀光客來新北旅遊。

(中時 )