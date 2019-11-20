戴寧（左二）由父親戴建三（右二） 完成登記參選立委。（廖素慧攝）

戴寧（中）由父親戴建三及大批支持者簇擁下 登記參選立委。（廖素慧攝）

戴寧（中）參選立委，大批支持者高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

九頭身美女市議員戴寧以無黨籍身分參選立委。（廖素慧攝）

有「漂亮寶貝」之稱的9頭身美女市議員戴寧，20日登記參選嘉義市立委，她被「郭家軍」點名參選，她坦言郭台銘有勸進，但她仍以無黨籍身分參選，她說，無黨籍問政沒有包袱，「郭家軍」是友軍，政黨票由支持者自己選擇投票。

郭董在各地物色人選推出「郭家軍」代表人參選，連任第8、9、10屆的現任嘉義市議員戴寧，外型亮麗，問政有條理，被郭家軍點名，但戴寧一直未鬆口，與郭家軍的關係備受關注。

今天戴寧由曾任2屆市民代表及6任市議員的父親戴建三、母親、弟弟及大批支持者陪同，到市選會登記參選立委，巧遇市議長莊豐安也為她打氣。

記者問戴寧郭台銘是否勸進？她是否代表郭家軍？政黨票有沒有支持哪一黨？

戴寧說，郭董有勸進，但她深耕地方10年，了解地方，人民厭惡政黨惡鬥，審慎評估後決定仍以無黨籍參選，無黨籍最沒有包袱，才能到立法院講出人民真正的聲音，郭家軍是友好的友軍，未來任何政黨只要是為台灣、為嘉義市好，都可以合作。

戴寧在選委會巧遇民進黨提名的王美惠，2人握手、擁抱，互相加油，2人的競選團隊都各自高喊「凍蒜」，比人氣、比聲勢。

(中時 )