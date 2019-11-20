吳敦義昨天在廣播節目，談到國民黨若立委沒過半，拿50幾席立委，仍可用第一大黨加泛藍其他政黨例如親民黨、民眾黨，組成自由民主法制的聯盟。他今天在臉書重提此事，且首度直接提出「自由民主大聯盟」一詞；不過有網友立即吐槽「想的美，台灣民眾黨是綠色的，怎麼會挺國民黨？」

吳敦義在臉書發表「討厭民進黨，自由民主大聯盟」一文說，國民黨最大的目標是讓韓國瑜選上總統，並且掌握過半數席位，才能夠重返執政、撥亂反正。

他也說，但如果萬一事情不能盡如人意，國民黨作為立法院最大黨，再加上親民黨、民眾黨等在野小黨，也能夠組成一個討厭民進黨的「自由民主大聯盟」。如此一來，萬一有不公平、不公義、不道德的預算與政策，這個自由民主大聯盟就能捍衛民眾的福祉，全力把它擋下來。要撥亂反正，立法院一定要贏。

吳敦義說，民進黨讓公投變鐵籠，犧牲直接民權，立國安五法，戕害人民自由，我們必須要團結一切可能團結的對象，組成自由民主的大聯盟，才能真正捍衛中華民國的自由民主與法治。

不過網友看法兩極，有人喊團結、加油，但批評的網友更多，有人真接嗆「快辭去黨主席，真的看不下去」、「眾人無私求勝選，國民黨才有救」、「你要為國民黨著想，韓國愉選上中華民國總統，國民黨才會有未來，不要想當麗華院長，你都幾歲了，還這麼多權利慾望。」更有人直接澆冷水說「想的美，台灣民眾黨是綠色的，怎麼會挺國民黨？」

(中時 )