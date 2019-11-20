美國資訊服務公司科睿唯安（Clarivate Analytics）今(20)日公布「2019年高被引學者名錄（Highly Cited Researchers）」，美國進榜人數位居全球之冠，大陸則緊追在後，名列亞軍，共636人上榜，比去年增加154人，台灣則有17人進榜，人數創新高，其中8名台灣學者入選跨領域項目，展現本土學術多元面貌。

科睿唯安以Web of Science資料庫作為研究基礎，透過旗下書目計量專家協助，進行資料分析與績效量化。今年的調查數據，則是從60個國家或地區當中，自學科領域選出6216人次的高度引用學者。

其中包含23名諾貝爾獎得主，並囊括今年3位名諾獎得主： 獲頒生理醫學獎的美國醫學家格雷格·塞門扎（Gregg L. Semenza），榮獲化學獎的美國奧斯汀德州大學教授古迪納夫（John B. Goodenough），以及經濟學獎得主法國經濟學家杜芙洛（Esther Duflo）。

科睿唯安指出，在各國表現方面，美國擁有2737人次的研究人員入選，位居全球第一，而哈佛大學仍是擁有最多高被引學者的研究機構，共203人次名列榜中；加州也是頂尖人才的一大搖籃，位於加州的史丹佛大學則有103人次獲選，而加州大學的柏克萊、聖地牙哥和洛杉磯等分校皆有超過50人次入選。

科睿唯安也提到，大陸的表現依然亮眼，相較去年的482人次上榜，今年共有636人次榮獲高被引學者頭銜，且自2014年以來，大陸在21個主要學科領域裡的入選人數，已增加3倍之多。退居全球第3名的英國，其高被引學者人數相較去年減少29人次，下滑到516人次；而德國與荷蘭的高被引學者人數也都有所減少。

在台灣方面，今年台灣本土學者共計17位進榜，相較於去年僅9名學者進榜，2019年度獲選人數創歷屆新高，領域除了涉及醫療、工程學、地理科學、材料科學、數學、物理等領域，更有8位學者入選跨領域項目，並且其中超過半數的獲選者，都是皆在台灣「土博士」。

新竹交通大學材料科學與工程系副教授朱英豪，博士班畢業於新竹清華大學，今年已是第4次進榜，對於今年仍是台灣跨領域高引用率學者，他感謝一路上支持研究的所有人，也期許自己再接再厲。成功大學航空太空工程系教授陳維新同樣4度獲選，表示將繼續致力於人才培育與技術創新，為環境與資源永續持續努力。

(旺報 )