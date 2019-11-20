印度東阿魯納查（Arunachal East）國會議員高塔皮爾（Tapir Gao）昨天在國會下院指控，中國在阿魯納查省「侵占」50到60平方公里的土地。

印度時報（Times of India）報導，印度人民黨（BJP）籍國會下院議員高塔皮爾在下院指出，中印部隊在洞朗對峙事件如果再度發生，那將會發生在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）。

高塔皮爾又指控，中國已在阿魯納查省侵占超過50到60平方公里的土地，呼籲印度政府應關注這種「逐步侵占領土」的行為。

印度設置的阿魯納查省，中國主張擁有這塊土地絕大部分的主權，屬於西藏的一部分，稱為藏南，過去遭英國殖民印度的政府非法侵占，印度又聲稱繼承英殖民政府而擁有這塊土地。雙方在這項主權爭端上沒有共識，土地目前由印度控制。

高塔皮爾要求印度所有政黨和媒體的領導人應對中國的舉動表達抗議，因為中國不但「侵占」印度在阿魯納查省的「領土」，且無論是印度總統、國防部長、內政部長或總理訪問阿魯納查省時，都遭中國提出異議，印度和國會卻沒有任何人對中國的行為表達抗議。

中國和印度有長達3488公里的未解決邊界，其中有13個共同商定的爭議地點及其他敏感地點。中國不斷在邊界修築道路和增加兵力部署，印度也增加卡車車隊運補、修築道路，及在中印邊境實際控制線（LoC）增設哨所和武裝警力，強化沿線巡邏以與中國抗衡。

印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）和中國國務委員兼外交部長王毅主持的中印邊界問題第22次特別代表會議原訂9月在印度召開，但因印度不滿中國對於印度廢除印度控制克什米爾特殊自主地位問題採取支持巴基斯坦的立場，因而婉拒王毅訪問印度，導致這場會議未能召開。

在第2次中印非正式領袖峰會10月在印度南部召開後，印度總理莫迪和中國國家主席習近平同意除維持強化雙邊信任措施保障邊界和平外，也同意儘速召開中印邊界問題特別代表會議，但並未訂定日期。

印度媒體日前引述沒有具名的官員說，中印邊界問題第22次特別代表會議預料今年年底或明年1月舉行，新德里對北京提出在阿魯納查省魚尾（Fish Tail）第一段和第二段進行協同巡邏的早期收穫提案興趣缺缺，雙方達成共識的機會很小。

(中央社)