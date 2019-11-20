台塑宋姓員工10日爬笠頂山後失蹤，家人緊急報警處理，11天後宋男毫髮無傷地在春日鄉七佳溪被當地族人尋獲，家人獲悉後感動不已；宋男表示，他當日登完大武藏山返程時因天色昏暗而迷路，10天來都在山區打轉，靠尋找水源維生，20日早上走在七佳溪找水源時被村民尋獲。

宋男指出，他10日是從舊白鷺部落上山，走了2個小時後到武藏山停機坪，當下他發覺疑似走錯路於是趕緊回頭，不料竟迷了路，此時他身上只剩下1瓶水及1天份的糧食，當晚便就地休息，而隔天啟程再找回程路時，水已經不夠喝，所以就開始找水源地。

他說，那天晚上6點他遇到一對原住民男女默默地在工作，他趕緊向2人求助，但他們都不理他，隨後兩人即起身，他見狀馬上跟在身後想藉此下山，不料轉眼間他們竟出現在溪的對面，而他跟著過去後又不見人影，他就這樣來回走了4次察看，後來累了就留在水源地休息一晚。

「我看到直升機了！」他說，睡醒後他有看到直升機，隔天則有聽到直升機的聲音，於是他決定留在當地等待救援，他相信一定會有人來救他，但沒想到等了3天，他都等不到人。

他在17日決定自行沿溪谷下山，在七佳溪河床走了2天，19日那晚又是在河床旁休息一晚，而20日早上就遇上部落獵人山青，結束了長達11天的迷途之旅。

宋男說，他覺得11日晚上遇到的那對男女，應該就是部落信仰的祖靈，所以他真的很感謝部落給予的所有協助。稍早，他與家屬、南和所長一同回登山口謝神。

(中時 )