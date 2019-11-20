大陸第四次全國經濟普查結果20日公布，顯示工業結構改善，製造業轉型升級有所表現，全大陸從事戰略性新興產業生產的規模以上企業法人有6.6萬家，占全部規模以上工業企業法人單位的17.7%，比2013年增長37.9%。

此外，2018年規模以上高技術製造業企業法人單位的全年專利申請量達26.5萬件，也較2013年成長85.1%。

(旺報 )