陸戰略新興產業企業6.6萬家 5年成長37.9% 13:192019/11/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸第四次全國經濟普查結果20日公布，顯示工業結構改善，製造業轉型升級有所表現，全大陸從事戰略性新興產業生產的規模以上企業法人有6.6萬家，占全部規模以上工業企業法人單位的17.7%，比2013年增長37.9%。 此外，2018年規模以上高技術製造業企業法人單位的全年專利申請量達26.5萬件，也較2013年成長85.1%。 (旺報 ) #企業 #規模 #法人 #製造業 #單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 設5G專網 ... 台製造業態度保留 04:092019/11/17 產業．科技 高雄拚觀光 鎖定製造業 04:102019/11/18 產業．科技 製造業產值3.37兆元 連三季負成長 10:142019/11/19 財經 《經濟》美中衝突撐不住，製造業產值連衰3季 12:162019/11/19 財經 國家製造業轉型基金成立 資本破千億人幣 19:352019/11/19 財經 陸1472億人幣基金 挺製造業升級 04:102019/11/20 話題觀察 工商社論》正視我國製造業經營環境的劇烈變化 04:102019/11/20 財經要聞 促轉型 陸設製造業大基金 04:102019/11/20 財經要聞 面板、化學、機械Q3跌幅較重 製造業產值 連三季負成長 04:102019/11/20 產業．科技 製造業產值全年難轉正 04:102019/11/20 財經焦點 兩岸熱門新聞 香港保安局長︰近900名理大「自首」者 全以暴動罪拘捕！ - 兩岸 美新版香港法案趨嚴 可制裁特首林鄭月娥 - 兩岸 「最絕望一役」港理大脫逃者：水炮下滿校園慘叫 - 兩岸 理大案女高中生被捕 今晨獲釋 - 兩岸 理工大學再撤出數十人 僅剩約20人堅守 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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