竹聯幫幫主「么么」黃少岑今天晚上將在警政署正對面的喜來登飯店舉辦70歲壽宴，預計席開123桌。台北市刑大、特勤中隊及市警局中正第一分局也規劃執行蒐證、路檢盤查及事故防處勤務，如臨大敵。

這場壽宴將定調為幫內聯誼聚餐，也為了避免讓警方有壓力，因此嚴格規定必須有輩分及地位者才可參加，根據了解，除了幫內大老以及12位中生代大哥以外，各堂口大堂口限5名堂主及副堂主以下幹部參加，小堂口則只能派三人。

據了解，除了主要幹部外，還有邀請政商界外賓，至於其餘各幫派兄弟則是一率謝絕，也表示尊重警方。

市刑大表示，幫派以舉辦壽宴、春酒、喪禮告別式等名義，廣邀各幫派、角頭參加，可能衍生藉機滋事等治安事件，為維護北市治安，類似恣意擴大聲勢、助長幫派氣勢的串聯行為，市警局局長陳嘉昌已指示列為掃黑工作蒐證重點。

因此市警局已要求相關單位嚴密監控，並針對相關人員進行約制、告誡，宣示遵守「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」原則及嚴正執法立場。

(中時電子報)