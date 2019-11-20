大陸第一艘自制航空母艦航17日行經台灣海峽，被台灣政府視為是在大選前恫嚇台灣的舉措。不過，前美國在台協會主席卜睿哲的最新報告指出，過去大陸一直希望以「說服」方式希望台灣接受「一國兩制」模式，但是效果不彰，因此北京認為對台灣進行長期性的恫嚇及施壓「似乎是一個更佳策略」，因此無論誰勝選，這種做法極有可能持續下去。

卜睿哲在這份名為「從說服到脅迫：北京對台灣的做法及台灣的反應」的報告中指出，過去北京一直希望以「說服」方式希望台灣接受「一國兩制」模式，但在馬英九政府執政時兩岸的政治關系並沒有得到進展，甚至在馬政府之後立場傾向台灣獨立的民進黨反而取得政權，使得北京自蔡英文上任後開始對台灣採取「混合恫嚇、施壓及招安」的手段，而這種手段已被它認為是一個「恰恰好」的選項。

至於對台動武的選項，北京必須考慮到雖然大陸軍事力量持續增長，但美國介入台海的戰爭風險太高，成功的機會並不確定。因此卜睿哲問：如果說服政策是「低風險、低回報」，對台動武是「高風險、不確定回報」，那麽是否有一個做法是「風險適度，成功幾率較大？」他認為，事實上，對台灣採取「長期性恫嚇、施壓及對台灣內部進行招安」的混合手段，看來似乎是一個「更佳的策略」。

卜睿哲表示，如果台灣2020總統選舉國民黨勝選，北京將會堅持國民黨政府承諾立即展開「政治協商」，但那將使韓國瑜處於艱難地位，因為台灣民意對這個「政治協商」的支持度很低，且韓國瑜在選舉期間宣示對中華民國的效忠也凸顯了國民黨和北京對彼此在認知上仍然存在的鴻溝。基於這些因素，從過去的經驗來看「溫柔勸說」的選項不太可能達到北京想要的政治結果。

對於台海兩岸的未來，卜睿哲說，短期而言，國民黨在2020大選中勝出將會增加北京的信心，甚至北京也可忍受蔡英文以小幅度贏得選舉；中期來說，如果蔡英文2020年勝選，而2024年選舉又是民進黨勝出，那將使大陸領導人非常警覺；長期而言，只要兩岸分歧無法解決，自2028年台灣總統選舉後，「只要每一任政府不朝統一的方向做出顯著移動，就會引起北京對統一是否終將實現的疑慮」。

(中時 )