吳姍儒（Sandy）與CEO男友20日被《時報周刊》報導，兩人穩定交往3年多，近日相約去看台北市大安區1.8億豪宅「敦南寓邸」，她的160公分搭配178公分CEO男友，出現最萌身高差，看起來相當登對，老爸吳宗憲20日被問到此事笑回：「那男生我見過幾次，長得帥帥的，蠻像韓星，算是蠻登對的啦！」

被問到大女兒是否喜訊近了，吳宗憲秒答：「怎麼可能要她早早結婚，哈哈哈，最好35歲再結吧……」他以慈父身分為Sandy說話，「Sandy以女藝人來講也夠乖了吧⋯⋯第一次有緋聞，但不用太早嫁就對了。」Sandy近年表現優異，不但主持數個節目擁有死忠觀眾群，還拿下2座金鐘獎證明自己不是靠爸族，看在父親吳宗憲眼裡，也覺欣慰。

至於是否以過來人身分，給Sandy感情建議，吳宗憲表示：「有喜歡的對象，那就讓他們自己去發展，我向來都不太敢干預孩子的感情問題。」說到這裡他大笑，「他們比較會管我的感情問題啦。」

(中時 )