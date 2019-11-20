台中市空污問題嚴重，環保署和市府為改善空污問題，補助燃煤或燃油鍋爐的廠商每座鍋爐50萬元的汰換經費。市議員林祈烽今日在警消環衛業務質詢中抨擊，今年6月底前申請汰換的業者有50萬元補助，但現在申請汰換的業者，卻反而有80萬元的補助，拖愈久、污染愈久反而補助更多？補助政策怎麼這麼離譜，實在太扯了！

林祈烽指出，改善空污是市長盧秀燕的主要政見，但市長上任快一年了，台中市的空污問題依然嚴重，雖然市府有對中火加強稽查和開罰，也積極補助燃油或燃煤鍋爐的業者改汰換為燃氣或電能加熱設備，不過，新北市訂定今年燃煤鍋爐要全部退場，台中市卻把退場日期押在2022年，這一年剛好又是選舉年，市長能不能連任都不知道，這張支票有沒有兌現有差別嗎？為什麼退場不是訂在今年底？

林祈烽表示，市府今年6月前補助業者50萬元汰換鍋爐，期限過後，不但時間又延長，補助經費又增加30萬變成80萬元，這樣的政策合理嗎？這是污染愈久、拖愈久、補助愈多的概念嗎？市府是在懲罰先前汰換的業者，鼓勵那些污染大戶又遲遲不改善的業者嗎？天底下哪有這種道理！

環保局長吳志超答說，因為有些業者的鍋爐比較大，有些要增加管線，所以補助金額比較多；市府站在輔導的立場，補助時間延長，金額也拉高到80萬元，在全國是相當高的。

林祈烽強調，政府補助業者汰換高污染的鍋爐設備是應該的，但政府既然把補助日期和金額都訂清楚了，就要照規定去辦理，哪有補助時間過了，沒申請改善的業者反而補助更多、更大，此例一開，誰還會相信政府？現在政府在汰換二行程機車和20年以上的老舊四行程機車，照環保局的邏輯，車主是不是都不要去換？因為拖愈久領愈多？環保局應好好檢討改進，補助政策不能前後不一。

(中時 )