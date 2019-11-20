陳玉珍今天登記競選連任，展現旺盛的士氣和決心。（李金生攝）

陳玉珍強調，她這8個月來，是「用命在做立委」、「用心在替鄉親打拚」，讓人家知道金門也有一個「立委」。（李金生攝）

陳玉珍在支持者簇擁下，大步邁向連任之路。（李金生攝）

〈金門縣陳氏宗親會〉理事長陳聰泉（右二）指出，在陳福海和前縣議員陳滄江均尚未登記前，談論是否會衝擊選情？「早了一點！」。（李金生攝）

陳玉珍強調，她不敢說自己做得有多好，但相信鄉親有目共睹。（李金生攝）

前金門縣長陳福海宣布再戰立委，對選情帶來重大變數。今（20）日登記爭取連任的陳玉珍表示，陳縣長是她尊敬的長輩，但也強調「新世代讓年輕人來拚！」相信自己8個月來的問政表現，與歷任立委相較，可以看出高下。

陳玉珍今早在國民黨金門縣黨部主委石兆瑉、金門縣陳氏宗親會理事長陳聰泉、金門縣823戰役戰友協會理事長鄭慶利的陪同下，自縣黨部出發前往縣選委會完成登記，並在百餘位宗親和支持者簇擁下掃街造勢，展現爭取連任的旺盛士氣。

針對陳福海宣布再戰立委一事，陳玉珍表示，陳縣長是她尊敬的長輩，但「新世代讓年輕人來拚」。她並強調，陳縣長也擔任過立委，了解立法院的運作，相信從她8個月來的問政表現，就可以看出高下。

陳玉珍強調，她這8個月來，是「用命在做立委」、「用心在替鄉親打拚」，讓人家知道金門也有一個「立委」，不敢說自己做得有多好，但相信鄉親有目共睹，在民調上也給予近72％的支持，大力相挺出馬邁向連任之路。

石兆（王民日）主委也表示，民主政治人人有參選權利，「金門絕對與國民黨在一起，國民黨的路線就是金門的路線」，而立法院是合議制，沒有政黨支持無法提案連署，遑論要為金門爭取最大權益；陳玉珍在立法院8個月的表現有目共睹，她是「金門女兒，是金門人的驕傲」。再說，她經過公開公平透明方式，在初選中勝出，具有民意基礎，應該給年輕人、金門女兒，以及金門未來1個機會，也唯有國民黨重新執政，才是金門希望之所在。

全島第一大姓〈金門縣陳氏宗親會〉理事長陳聰泉也指出，在陳福海和前縣議員陳滄江均尚未登記前，談論是否會衝擊選情？「早了一點！」。何況理監事會和會員代表大會均有「操作」方式，相信宗親會一定會達成共識，原則上在他們都完成登記之前，「不予置評。」

(中時 )