車城鄉代會19日發生一起傷害案，41歲尤姓男子懷疑前妻與代表張水潮有感情問題，於是持菜刀闖入正在開會的鄉代會議中與張起口角，隨後持刀劃傷張的手掌後逃逸，鄉公所獲知後立即報案，警方獲報不久在附近超商逮獲尤嫌，訊後依妨害公務、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

(中時 )