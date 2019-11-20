前妻交男友引醋勁 男持菜刀劃傷鄉代 13:342019/11/20 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 41歲尤姓男子懷疑前妻與車城鄉代張水潮有感情問題，於是持菜刀闖入正在開會的鄉代會議中與張起口角，隨後持刀劃傷張的手掌後逃逸。圖為車城鄉代會議室。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 車城鄉代會19日發生一起傷害案，41歲尤姓男子懷疑前妻與代表張水潮有感情問題，於是持菜刀闖入正在開會的鄉代會議中與張起口角，隨後持刀劃傷張的手掌後逃逸，鄉公所獲知後立即報案，警方獲報不久在附近超商逮獲尤嫌，訊後依妨害公務、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。 (中時 ) #車城 #菜刀 #傷害 #鄉代 #前妻 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗆一命換一命遭開除 他拿強鹼淋瞎主管 11:022019/11/18 社會 兒虐不只身體虐待 兒盟調查：3成3國高中生曾遭家長言語暴力 15:522019/11/19 生活 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 小英明基隆拜廟 廟旁發生割頸案驚動維安 - 社會 D槽滿滿激情紀錄片 飛官偷吃女士官全都錄 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 竹聯幫主今晚警署對面辦壽宴 警如臨大敵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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