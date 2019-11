由大陸研究人員與科學家進行的研究指出,近年大陸空汙防制有成,2017年救了數十萬人性命。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,18日刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)的一篇研究指出,隨著提倡使用乾淨能源、降低工業廢氣排放量等新規實施,大陸懸浮微粒汙染程度已大幅下降。該研究是由一群大陸研究人員、科學家於2013至2017年間進行的研究。

CNN指出,在快速工業化及缺乏管制下,大陸過去一直給人霧霾嚴重、空氣差的印象,當中尤以細懸浮微粒(PM2.5)污染的情形最引人關注,根據數據,2013年北京空氣中PM2.5的濃度是世界衛生組織(WHO)所建議濃度的40倍,北京政府也自當年起施行史上最嚴格的空汙防治政策。PM2.5由於粒子小,能進入人體血管,長期累積可能導致癌症、中風、心臟病等疾病。

報告指出,2013年至2017年間,大陸各地PM2.5濃度「顯著下降」,與火力發電陸續退場、工業鍋爐進行煤改氣進程、停用老式工廠、以及汽車遵循新廢氣排放量標準等政策實施時程不謀而合。

儘管天氣也可能影響PM2.5濃度,不過報告指出,研究期間天氣的影響相對輕微。作者最終做出結論:「研究證實北京近年改善空汙的做法有效。」

另外根據今年3月綠色和平組織(Greenpeace)與空氣品質偵測機構AirVisual合作的研究報告指出,大陸近年來防制空汙的措施,已讓北京成功掉出亞洲前100大空氣汙染最嚴重的城市,2017至2018年間大陸各城市空汙程度下降10%。

(中時電子報)