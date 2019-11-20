陪同王啟澧到選委會登記的議員戴上面具後，還拿出手機自拍。（呂妍庭攝）

國民黨提名的嘉義縣議員王啟澧今登記參選第1選區立委。（呂妍庭攝）

獲國民黨提名的嘉義縣議員王啟澧今登記選立委，多位泛藍議員等輔選幹部陪同。（呂妍庭攝）

獲國民黨提名的嘉義縣議員王啟澧今20日在排入國民黨不分區安全名單的前立委翁重鈞、泛藍議員等輔選幹部陪同下，完成第1選區立委參選登記，輔選幹部特地載上王啟澧臉孔面具，象徵要當王啟澧的分身替他拉票。王啟澧說，只要大家勇敢站出來，就能打破林派主政的「明文規定」，期盼透過改變政治來翻轉嘉義。

王啟澧說，長期以來，嘉義縣在以陳明文為首的「林派主政」下，已造成施政不公，資源分配不公，願意歸順林派的，資源多到能藏在床底下，非他們族類，就窮到跟鬼一樣，「同派的吃呷飽嘟嘟，不是自己人餓呼死」，所以有很多鄉親都替他讚聲，希望用政治改變嘉義，不希望資源一直被壟斷，未來能雨露均霑。

強調參選立委是為了下一代著想，讓大家都有參與政治的機會，王啟澧呼籲大家來當他的分身，一起戴上他的面具，幫他拉票，努力打破明文規定，相信只要支持者能夠串聯，成功勝利近在眼前。

(中時 )