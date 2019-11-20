張善政臉書。

國民黨副總統候選人張善政今天在臉書上說，對於國民黨的不分區名單，「真的無法昧著良心替它背書」，他盼支持者能夠相信他跟總統候選人韓國瑜，總統票蓋給韓、區域立委蓋給國民黨，「政黨票就隨心而去。」

張善政日前受訪時脫口說不分區可以投給民眾黨，又馬上補充說他的意思是「怎麼樣都不能投給民進黨」，之後就被國民黨主席吳敦義說要黨紀處分他；但吳敦義近期又說民眾黨是泛藍的，張善政今天就在臉書說，「因為吳主席也說，如果國民黨明年只有50幾席，將爭取與親民黨、台灣民眾黨等「泛藍」其他政黨結盟，取得過半影響力。」

張善政說他看到不分區名單就很憂心，太多人對國民黨的不分區名單失望了。雖然名單裡有強棒，不過整體名單不夠多元代表性，甚至還會讓區域立委的選舉更為艱難。但是，「當你心中有八千里路的格局與目標，你就不會在意路上踢到的小石頭！」我們必須堅定記得明年選戰最優先的目標，就是下架蔡英文、下架民進黨。

張善政強調，他只有一個念頭，就是明年不能再讓蔡英文總統連任，因為那只是爽到她和民進黨，但痛苦到我們全中華民國人民。這三年多來被蔡英文和民進黨糟蹋得還不夠嗎？他們拿盡所有的好處和利益，卻讓台灣面對國際排擠和經濟衰退，我不敢想見，如果她再繼續執政，台灣還有多少氣？

張善政批評民進黨在野時是「敗事有餘」，執政之後是「成事不足」，所以明年選舉立委選票若再投給民進黨，等同把手中選票丟到水裡；他呼籲支持者總統票跟區域立委票都蓋給國民黨，但是不分區就隨心而去，「只要韓國瑜當選明年的中華民國總統，他一定會讓大家看到改變，我們一定會努力讓台灣重返國際舞台，讓人民有所期待！」

(中時 )