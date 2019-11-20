詐團車手男扮女裝領錢

詐騙集團車手打扮女裝、戴假髮、穿裙子到提款機領錢，藉以隱藏身份，但仍遭識破，遭警方循線逮捕6人。警方發現車手竟是未成年少年，因而向上追查，逮捕18歲陳姓首腦，以及另外4人，訊後依照詐欺等罪移送士林地檢署後續偵辦。

警方指出，詐欺車手狡猾多端，為了降低風險，找來身形瘦小，與女性身材相近的未成年少年，戴上假髮、墨鏡和口罩，穿著裙子步入銀行提款機，提領詐騙得來的贓款。警方發現「為娘」後，沿途調閱監視器，赫然看到「她」原來是男兒身，換裝後，穿著T恤、長褲露出真面目。

警方調查，陳姓首腦以詐騙老梗「解除分期付款」、「購物設定錯誤」，要被害人操作提款機詐騙轉帳，再轉由「偽娘」充當車手，得手後立刻轉給1層收水、2層收水，自今年7月、8月，共計提領23次、38萬9000元。

(讀者提供/李文正傳真）

大同警分局沿途調閱監視器，9月25日持拘票抓到提領現金的未成年車手，再循線往上追查，近日逮到首腦以及收水等人，全部都是20歲左右的年輕人，其中還有2人未成年，依詐欺等罪移送法辦。

(中時 )