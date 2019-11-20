伊朗教訓大了 美減2／3全球鷹因應中俄 13:362019/11/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在伊朗擊落荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上空昂貴的美國無人機後，如今五角大廈正在考慮，要淘汰約2/3，也就是36架「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機，轉移重心，以發展對抗中俄所需的新戰力。 (中時電子報) #伊朗 #中國 #俄羅斯 #無人機 #全球鷹 #Global Hawk #偵察機 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒在怕！伊朗稱擊落美無人機 11:272019/06/20 軍事 伊朗打臉川普 嗆擊落無人機是明示 07:402019/06/21 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 09:042019/06/25 軍事 洞悉老美戰術 陸軍演打趴無人機 10:162019/11/06 軍事 殺手出口！美證實陸奪命無人機銷中東 16:382019/11/06 軍事 雷射武器發威 美成功擊落無人機 22:172019/11/09 軍事 軍事熱門新聞 自製神盾測試中？ 高雄艦安裝相列雷達 - 軍事 伊朗教訓大了 美減2／3全球鷹因應中俄 - 軍事 1年30架 美退役F-16變無人靶機 - 軍事 菲律賓2020年將購買先進戰機 - 軍事 國防部長去漢翔看高教機與F-16戰機構改案 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。