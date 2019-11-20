在伊朗擊落荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上空昂貴的美國無人機後，如今五角大廈正在考慮，要淘汰約2/3，也就是36架「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機，轉移重心，以發展對抗中俄所需的新戰力。

(中時電子報)