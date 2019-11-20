民進黨展現團結氣勢，陪同羅貴星、徐定禎登記參選，爭取票投民進黨。（何冠嫻攝）

民進黨徐定禎、羅貴星分別參選山、海線立委，20日支持者挺身助陣。（何冠嫻攝）

民進黨羅貴星、徐定禎20日上午9 點前往中正堂登記參選立委，在民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿與前竹南鎮長康世儒等人的陪同力挺下，壯大聲勢爭取選勝。

徐定禎一早騎著蝸牛車從頭份前往苗栗市，上午9點到中正堂與羅貴星會合，兩人在杜文卿、康世儒等人的陪同下登記。徐定禎表示，加入民進黨沒有懸念，這次選舉是民主自由的保衛戰，向選民懇託，選擇有心為苗栗服務為苗栗建設打拼。

民進黨團結一致 爭取苗栗勝選

他也提出4大政見，分別為爭取衛福部苗栗醫院為台大醫院苗栗分院、爭取推動全國國中小免費營養午餐、嚴格把關高污染產業並設置專區管理、爭取提升農漁民勞工年金保險福利等政策。

羅貴星則喊出「苗栗值得更好」，他說，過去民進黨在苗栗被認為沙漠，但並非如此，而是凝聚鄉親力量，真正翻轉苗栗。羅貴星強調保證選前看得到且選後更好找、主動傾聽民眾需求、政見實踐透明公開、利益迴避不兼差，承諾4大保證說到做到。

選戰剩下50多天，羅貴星希望能打一場不抹黑、不負面攻擊的選戰，把選擇權留給鄉親，展現堅定意志贏得選舉。

(中時 )