安倍成為日本史上在位最久的首相 14:132019/11/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 安倍晉三在20日（周三）成為日本史上在位最久的首相，現年65歲的他在兩次擔任首相時間累計達2,887天，打破100多年前桂太郎（Taro Katsura）締造的紀錄。 安倍2006年就任首相，但2007年因壓力與健康因素宣布辭職，結束短短1年的任期，但2012年他重返首相大位，矢志將強化軍力、振興經濟，以及修改戰後和平主義的憲法。 安倍此後帶領自民黨打贏6次國會選戰，他擔任自民黨領袖任期至2021年9月。安倍在最後兩年任期仍面臨多項挑戰，包括日本老年化人口以及修憲。 (工商 ) #首相 #安倍 #任期 #日本 #自民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－視台人為異民族的假民主選舉 04:092019/11/16 兩岸藝文 12強複賽結束 日本10：8勝韓國 19:192019/11/16 體育 台日供應鏈互補 有助雙邊貿易 04:092019/11/17 企業經營 英國首相專屬啦啦隊 電訊報：感恩強森 讚嘆脫歐 16:522019/11/17 國際 12強》韓國衛冕失敗！日本5比3逆轉奪下冠軍 18:192019/11/17 體育 日本人多吃碳水卻世界瘦？真相曝光！ 15:422019/11/18 日常 捲政治獻金醜聞 安倍支持度今年首跌破5成 18:372019/11/18 國際 日相安倍成為日本憲政史上在位時間最長的首相 11:152019/11/19 國際 安倍在位2887天 日憲政史上最久 04:102019/11/20 國際大事 蘇煥智陪同新北立委參選人登記 提出不分區任期2年 12:042019/11/20 政治 國際熱門新聞 停止玩火！陸要求美收回香港法案 怒嗆後果自負 - 國際 校園變兵工廠？港中大驚現逾8000汽油彈 - 國際 防制這事有成 研究：陸1年拯救數十萬人 - 國際 力挺反送中！美參院全體一致通過香港法案 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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