安倍晉三在20日（周三）成為日本史上在位最久的首相，現年65歲的他在兩次擔任首相時間累計達2,887天，打破100多年前桂太郎（Taro Katsura）締造的紀錄。

安倍2006年就任首相，但2007年因壓力與健康因素宣布辭職，結束短短1年的任期，但2012年他重返首相大位，矢志將強化軍力、振興經濟，以及修改戰後和平主義的憲法。

安倍此後帶領自民黨打贏6次國會選戰，他擔任自民黨領袖任期至2021年9月。安倍在最後兩年任期仍面臨多項挑戰，包括日本老年化人口以及修憲。

(工商 )