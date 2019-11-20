美國地質調查所（USGS）表示，墨西哥南部的奇亞帕斯州（Chiapas）今天發生規模6.3強震。

美國地質調查所表示，這起地震深度26公里，震央在距蘇奇亞提（Suchiate）地區120公里處，目前沒有立即的傷亡或災損報告。

稍早，歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）的監測機構將這起地震規模測定為6.2。

(中央社)