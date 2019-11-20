蔡英文總統曾強調台商回流投資逾6000億，將達7000億元，卻遭打臉截至目前從海外匯回資金掛蛋，遭藍委質疑「騙很大」。蔡英文昨回應，台商回台投資「政府已審核逾7000億新台幣的投資應用」。資深媒體人黃暐瀚對此表示，若是「草包」韓國瑜說的，英粉、覺青們會不會出來嘲笑韓國瑜，「回流的錢咧？在哪裡？」他感嘆表示，一個狀況，兩套標準，這就眼前台灣最大的悲哀。

台商回台投資，被總統蔡英文視為綠營執政最大政績，「台商回流總額7000億元」成出席各大活動必提重點。然而，卻遭經濟部數據打臉，截至目前從海外匯回資金掛蛋，藍委曾銘宗痛批這根本是「假回流、真騙票」。蔡英文昨則回應表示，台商回台投資「政府已審核逾7000億新台幣的投資應用」，她也向台灣企業及外商承諾，「未來我們會盡更大的努力，為台灣經濟締造新的高峰」。

資深媒體人黃暐瀚在臉書指出，為了「台商回流7000億投資」說法，蔡總統、行政院、民進黨，昨天一天之內，連續回應三次。如果是「資金回流」，得看到金額，如果是台商內部計畫，那是否該稱為「擴大投資」？

他指出，蔡英文對著滿滿的台下支持者說「台商回流投資，總額快要7000億」，蔡意思不就是錢從世界各地「回來了」？不就是要讓大家覺得，蔡英文當總統，大家要對台灣「有信心」嗎？

黃暐瀚問及，今天這句話若是韓國瑜說的，英粉們、覺青們，會不會出來嘲笑韓國瑜，「回流的錢咧？在哪裡？」而現在說大話的人，是蔡總統，英粉們、覺青們，有沒有覺得蔡總統「好委屈」？黃暐瀚感嘆道，一個狀況，兩套標準，這就是眼前台灣最大的悲哀。

(中時電子報)